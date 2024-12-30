В Энгельсе муж напал на жену с кухонным ножом

Житель Энгельса задержан за нападение на свою супругу, мужчина ударил женщину кухонным ножом, спасти ее не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ Саратовской области.

По данным следствия, 29 декабря подозреваемый поссорился со своей 64-летней женой, в порыве гнева он схватил нож и ударил им женщину. Испугавшись последствий, россиянин сам обратился в полицию и вызвал скорую помощь, прибывшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее в Оренбургской области мужчина приревновал бывшую жену к собутыльнику и избил его скалкой.