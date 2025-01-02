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Полиция Нью-Йорка прокомментировала стрельбу возле ночного клуба

Fox: полиция Нью-Йорка заявила, что стрельба у ночного клуба не была терактом
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Andres Kudacki/AP

Полицейское управление Нью-Йорка заверило общественность, что произошедшая у ночного клуба «Амазура» стрельба не была терактом. Об этом сообщает Fox News.

2 января стало известно, что в результате стрельбы поблизости от ночного клуба в боро (районе) Квинс пострадали 11 человек. Инцидент произошел в канун Нового года.

По данным Fox News, около 23:18 на номер 911 (объединяет службу спасения, скорую помощь, полицию) поступило несколько звонков. Утверждалось, что несколько человек получили огнестрельные ранения. На месте проведения мероприятия в тот момент находились около 90 человек.

Согласно информации полиции, трое или четверо мужчин направлялись к ночному клубу и произвели более 30 выстрелов в сторону группы людей, стоявших в очереди. Несколько автомобилей также получили повреждения.

Мужчины покинули место преступления на светлом седане с номерами другого штата. Полиция заявила, что стрельба «не была террористической атакой».

Ранее в посольстве РФ ответили, были ли россияне среди пострадавших в теракте в США.

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