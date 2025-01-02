Возле ночного клуба в Нью-Йорке произошла перестрелка

В Нью-Йорке 11 человек пострадали в результате стрельбы

В Нью-Йорке 11 человек пострадали в результате стрельбы поблизости от ночного клуба «Амазура» в боро (районе) Квинс. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Утверждается, что белая «БМВ» подъехала к зданию клуба, после чего в здание зашел на данный момент неустановленный мужчина и открыл стрельбу внутри клуба. В «Амазуре» ранения получили шесть человек, а еще несколько пострадавших с огнестрельными ранениями забрали экипажи скорой помощи на прилегающих улицах.

Машина с преступником скрылась, полиция ведет поиски — при этом американские СМИ связывают этот инцидент с трагедией в Новом Орлеане, где 42-летний ветеран Вооруженных сил США врезался на грузовике в толпу празднующих Новый год местных жителей.

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