Жители одного из городов под Волгоградом остались без воды из-за аварии

Жители города Котово под Волгоградом почти неделю остаются без воды из-за череды аварий на водоводе. Об этом пишет портал V1.RU.

Как сообщил глава Котовского района Олег Кузьмин в своем Telegram-канале, ночью специалисты обнаружили утечку на водоводе Филино — Котово в 30 км от города.

Жители города Котово составили петицию, в которой требуют ввести в населенном пункте режим ЧС, так как уже практически неделю остаются без питьевой воды. Отмечается, что воду местным жителям подвозят на двух машинах.

«Запасы у людей просто закончились, сейчас вода нужна всем, причем питьевая! Каким образом одна-две машины обеспечат тысячи людей, среди которых есть инвалиды, дети, многодетные матери с новорожденным на руках?» — пишут местные жители в соцсетях.

До этого около четырех тысяч домов в Томске остались без холодного водоснабжения в ночь на понедельник, 23 декабря, из-за повреждения водопровода.

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