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В Госдуме рассказали, чем опасны выброшенные на мусорку новогодние елки

Депутат Колунов заявил, что живые елки нельзя выбрасывать в мусорный бак
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Depositphotos

Елки не стоит выбрасывать в обычные мусорные баки, так как они будут пожароопасными и начнут выделять метан, влияющий на климат. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. По его словам, ели после Нового года следует сдавать на переработку.

«Если елку просто выбросить на мусорку, в обычный мусорный бак, то она, во-первых, станет пожароопасным элементом, а во-вторых, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Поэтому лучшее, что могут сделать любители живых елей, — сдать их на переработку. Тем более с каждым годом в нашей стране проходит все больше акций по сбору и переработке хвойных, популярность растет. В крупных городах организованы специальные пункты, их всегда можно найти в интернете. А если все же такой возможности нет, избавьте елку от хвои, нарежьте ее секатором, снизив пожароопасность, и по частям положите в контейнер. Главное — не ставьте завядшее дерево рядом с контейнерами и не выбрасывайте его в мусоропровод!» — сказал он.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли делать ремонт в новогодние праздники.

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