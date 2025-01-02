В России начнут штрафовать за оказание услуг мигрантам, попавшим в список МВД

В РФ начнут штрафовать за оказание услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц

В России будут штрафовать за оказание услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц, созданного МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон.

За такую «помощь» нарушителям будут грозить штрафы в размере от 2 тыс. до 500 тыс. рублей.

5 февраля в России вступит в силу закон, согласно которому незаконно пребывающих в стране мигрантов будут выдворять из страны, если они не урегулируют свое правовое положение. Но до высылки их имена внесут в реестр контролируемых лиц.

Тех лиц, которые оказывают мигрантам из указанного реестра услуги, предоставление которых запрещено законом (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ), будут привлекать к административной ответственности. Размер штрафа составит для физических лиц от 2000 до 5000 рублей, для чиновников — от 35 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

28 декабря стало известно, что в России создадут реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иностранцам, которых внесут в реестр, запретят менять место жительства без разрешения полиции, а также покидать границы региона, где они проживают. Кроме того, они не смогут управлять транспортом, получать водительские права, продавать или покупать недвижимость, отмечается в документе.

Также после внесения в реестр иностранцам нельзя будет, в частности, заключать брак, кредитные договоры, открывать банковские счета.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.