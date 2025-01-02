В России начнет действовать режим высылки иностранцев

В России начнет действовать режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории страны, с 5 марта. Об этом пишет ТАСС.

Такой режим будет касаться иностранцев со дня внесения сведений о них в реестр контролируемых лиц, уточнило агентство. Согласно нововведениям, иностранцев-нарушителей будут ограничивать в отдельных правах и свободах, к ним также будут применяться меры государственного контроля в сфере миграции.

29 декабря сообщалось, что иностранцам, которых внесут в реестр контролируемых лиц, запретят менять место жительства без разрешения полиции, а также покидать границы региона, где они проживают. Кроме того, они не смогут управлять транспортом, получать водительские права, продавать или покупать недвижимость, отмечается в документе.

Также после внесения в реестр иностранцам нельзя будет, в частности, заключать брак, кредитные договоры, открывать банковские счета.

Созданием реестра займется МВД России, он будет доступен на официальном сайте ведомства.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.