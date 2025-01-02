Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начнет действовать режим высылки иностранцев

ТАСС: в России с 5 марта запустят режим высылки иностранцев
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России начнет действовать режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории страны, с 5 марта. Об этом пишет ТАСС.

Такой режим будет касаться иностранцев со дня внесения сведений о них в реестр контролируемых лиц, уточнило агентство. Согласно нововведениям, иностранцев-нарушителей будут ограничивать в отдельных правах и свободах, к ним также будут применяться меры государственного контроля в сфере миграции.

29 декабря сообщалось, что иностранцам, которых внесут в реестр контролируемых лиц, запретят менять место жительства без разрешения полиции, а также покидать границы региона, где они проживают. Кроме того, они не смогут управлять транспортом, получать водительские права, продавать или покупать недвижимость, отмечается в документе.

Также после внесения в реестр иностранцам нельзя будет, в частности, заключать брак, кредитные договоры, открывать банковские счета.

Созданием реестра займется МВД России, он будет доступен на официальном сайте ведомства.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами