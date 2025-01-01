В Британии похитили 20 тысяч литров пива

В Великобритании неизвестные угнали фуру, в которой были сотни бочек пива Guinness. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, перед католическим Рождеством у британских баров возникла нехватка Guinness, из-за чего продажу пенного напитка пришлось ограничить.

Газета выяснила, что в середине декабря 2024 года со склада в Мидлендсе угнали грузовик, в котором было 400 50-литровых бочек с напитком. Уточняется, что объем утраченного пива равен 35,2 тысячи пинт.

Поставщик подал заявление в полицию. Однако пока что установить местонахождение пива не получилось.

Тем временем россиян предупредили, что с начала 2025 года некоторое пиво в России может подорожать на 9–15%. Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс». Производители объясняют рост цен увеличением стоимости акцизов, инфляцией и подорожанием сырья.

Ранее пенсионерка укусила полицейского, попытавшегося отобрать у нее пиво.