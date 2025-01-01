В РФ началась онлайн-продажа льготных билетов на самолеты

Эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов для обладателей льгот запускается в России с 1 января и продлится до 1 июля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости

Как сообщало правительство России, воспользоваться опцией смогут молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. До запуска эксперимента купить билеты по спецтарифу можно было только через кассы.

Отмечалось, что в рамках эксперимента апробируют механизмы и технологии электронного подтверждения прав на билет по спецтарифу. Для внедрения технологии заработает специальный сервис.

Отмечалось, что успех эксперимента позволит упростить процедуру покупки для льготников и снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая нужна для выделения им субсидий.

В декабре министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство. Вопрос поднимался на совещании с представителями отрасли 20 декабря.

Ранее Путин прокомментировал цены на авиабилеты в России.