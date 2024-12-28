Автомобиль взорвался в паркинге под Санкт-Петербургом

В Буграх под Санкт-Петербургом в подземном паркинге взорвался автомобиль, сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

«Со слов жильцов, мужчина решил отремонтировать машину в паркинге, и она взорвалась. Сгорело три машины. Беспечное отношение УК, самотушение не сработало», — отмечается в публикации.

Пожар произошел после часа ночи в субботу. На место возгорания на улице Школьной прибыли несколько пожарных расчетов. На месте пожара были слышны хлопки от лопающихся автомобильных шин. Очевидцы рассказали, что некоторые жильцы хранили шины и другие вещи в паркинге.

На опубликованном фото видно сильное задымление при въезде в паркинг, рядом стоит пожарный автомобиль. Сотрудники МЧС работают в зоне тушения огня в противогазах.

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