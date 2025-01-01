Байден поздравил граждан США с Новым годом после наезда авто на людей в Новом Орлеане

Президент США Джо Байден поздравил сограждан с Новым годом на фоне наезда грузовика на толпу людей в Новом Орлеане, в результате чего пострадали много людей. Его пост появился в соцсети X.

«Счастливого нового года, Америка!» — написал Байден.

Водитель на грузовике влетел в толпу в Новом Орлеане в США и затем открыл по людям огонь. По словам свидетелей, автомобиль на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел и стал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. В результате пострадали не менее 45 человек, 10 из них спасти не удалось.

Полиция пока не завершила расследование, но, предварительно, наезд произошел неслучайно. Следователи считают, что мужчина намеренно ехал на большой скорости, пытаясь задавить больше горожан и туристов.

Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала эту трагедию террористической атакой.

Местных жителей попросили звонить в экстренные службы только при ЧС, так как в городе разместили дополнительные полицейские наряды, а сама служба 911 в том числе была занята произошедшим.

Подробности о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.