Во Внуково около 200 пассажиров почти 12 часов ждут рейс во Владикавказ

Во Внуково пассажиры не смогли своевременно отправиться во Владикавказ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали сами клиенты авиакомпании Utair, рейс должен был отправиться в 0:25, но его перенесли из-за непогоды. Сотрудникам аэропорта во Владикавказе потребовалось время, чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу от снега.

Воздушная гавань снова начала принимать рейсы в 6:00 утра, но пассажиры все еще оставались в московском аэропорту. При этом, как сообщает Telegram-канал, минимум один самолет уже отправился во Владикавказ.

Всего вылета ожидают около 200 пассажиров. Их рейс переносили более десяти раз, воздушную гавань Москвы они должны были покинуть почти 12 часов назад. Вылет планируется в 14:30.

Как рассказала одна из клиенток авиакомпании, спустя семь часов ожидания им предоставили место в отеле. Во время пребывания в аэропорту туристы покупали себе еду сами, компания компенсирует путешественникам 700 рублей, которые они потратили на продукты.

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