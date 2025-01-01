Москвичей предупредили о гололеде и мокром снеге этой ночью

МЧС заявило о мокром снеге и дожде в ночь на 2 января

Мокрый снег, дождь, гололед и усиление ветра ждут жителей и гостей Москвы в ночь на 2 января. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве, пишет ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 1 января до 10:00 2 января в Москве местами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед, налипание снега, гололедица, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с»,— заявили в столичном главке.

В МЧС посоветовали автовладельцам снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных поворотов, парковать авто вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоять под деревьями.

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