Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о гололеде и мокром снеге этой ночью

МЧС заявило о мокром снеге и дожде в ночь на 2 января
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Мокрый снег, дождь, гололед и усиление ветра ждут жителей и гостей Москвы в ночь на 2 января. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве, пишет ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 1 января до 10:00 2 января в Москве местами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед, налипание снега, гололедица, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с»,— заявили в столичном главке.

В МЧС посоветовали автовладельцам снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных поворотов, парковать авто вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоять под деревьями.

31 декабря 2024 года госкорпорация «Роскосмос» опубликовала космический снимок циклона, накрывшего Москву. Опубликованный снимок был сделан со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

26 декабря метеорологи прогнозировали, что новогодняя ночь 2025 года в Москве будет теплой и немного слякотной.

Ранее в Москве уходящий год стал самым теплым в истории наблюдений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами