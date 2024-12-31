«Роскосмос» показал снимок циклона, накрывшего Москву

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале космический снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря.

«К празднику столицу накрыл снегопад », — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что опубликованный снимок был сделан со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

26 декабря метеорологи Яндекс Погоды прогнозировали, что новогодняя ночь 2025 года в Москве будет теплой и немного слякотной. Температура воздуха будет около 0°С, и вместе с этим ожидается снег с дождем. 1 и 2 января ожидается от -1°С до +1°С.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь ожидается около -2°С и небольшой снегопад. В остальные праздничные дни будет от -1°С до -3°С, возможны обильные снегопады.

29 декабря специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец делился прогнозом, что в Центральной России настоящая зима наступит в январе. Он признал, что декабрь разочаровал любителей русской зимы, поскольку примерно полмесяца в регионе наблюдалась оттепель с недобором осадков, а снежный покров был на 10 см ниже нормы.

Ранее москвичей призвали приготовить шубы и валенки из-за приближения настоящей зимы.