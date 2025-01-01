Россиянам в нескольких регионах пообещали северное сияние этой ночью

Жители северных широт могут увидеть полярное сияние в ночь на 2 января из-за магнитной бури на Земле. В Санкт-Петербурге это более вероятно, но и в Москве оно тоже может появиться, пишет ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева.

По его словам, после сильных вспышек на Солнце облако плазмы достигло Земли. Сейчас на планете геомагнитная буря, уровень которой равен G3.

«Это означает, что полярное сияние возможно. <...> Вполне возможно, что в ночь с 1 на 2 января многие жители северных широт нашей страны увидят незабываемое зрелище», — пояснил Язев.

Ученый отметил, что 1 января полярное сияние наблюдается в Нижнеудинском районе Иркутской области, о чем пишут очевидцы А это примерно та же широта, что у Москвы. При этом Язев предупредил, что помешать увидеть погодное явление может засветка города и плохая погода.

Ранее стало известно, что магнитная буря на Земле усилилась.