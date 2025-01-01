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Магнитная буря на Земле усилилась

На Земле зафиксирована сильная магнитная буря
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Depositphotos

На Земле зафиксирована сильная магнитная буря, передает агентство ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики.

Там сообщили, что степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3 («сильно») по пятибалльной шкале. При нынешних возмущениях магнитного поля возможны перебои в навигации и радиосвязи, а полярные сияния происходят ближе к экватору.

Утром 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась слабая магнитная буря. Специалист рассказал, что в 7:58 мск индекс Кр, который отражает уровень возмущения магнитосферы планеты, достиг пяти единиц. По прогнозу синоптика, магнитная буря должна была остаться на слабом уровне, а затем утихнуть к полудню. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» добавил, что жителям ряда российских регионов удалось стать свидетелями северного сияния.

Ранее собаководам рассказали, как на питомцев влияют магнитные бури.

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