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Моряки в Тихом океане отпраздновали Новый год последними на планете

Новый 2025 год последними на Земле встретили моряки в Тихом океане
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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Моряки, корабли которых находятся в Тихом океане в рамках часового пояса UTC 12 (самого западного на Земле), последними встретили новый 2025 год. В Москве уже было 15:00 1 января, а на Чукотке и Камчатке наступила полночь 2 января.

Этот часовой пояс не включает в себя обитаемых территорий и создан специально для кораблей из соображений грамотной навигации, сообщил ТАСС со ссылкой на австралийское национальное Управление морской безопасности.

Моряки часто встречают Новый год два раза: один раз по времени порта приписки судна и затем по фактическому времени в месте нахождения. Поздравления они получают по радиосвязи от ближайших кораблей и от диспетчеров портов, контролирующих морской трафик.

Первым встретили новый год на восточных островах Кирибати, когда в Москве было 13:00 31 декабря, В России первыми стали в 15:00 мск жители Чукотки и Камчатки.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что празднование Нового года в России прошло без серьезных происшествий.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом.

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