Моряки в Тихом океане отпраздновали Новый год последними на планете

Моряки, корабли которых находятся в Тихом океане в рамках часового пояса UTC 12 (самого западного на Земле), последними встретили новый 2025 год. В Москве уже было 15:00 1 января, а на Чукотке и Камчатке наступила полночь 2 января.

Этот часовой пояс не включает в себя обитаемых территорий и создан специально для кораблей из соображений грамотной навигации, сообщил ТАСС со ссылкой на австралийское национальное Управление морской безопасности.

Моряки часто встречают Новый год два раза: один раз по времени порта приписки судна и затем по фактическому времени в месте нахождения. Поздравления они получают по радиосвязи от ближайших кораблей и от диспетчеров портов, контролирующих морской трафик.

Первым встретили новый год на восточных островах Кирибати, когда в Москве было 13:00 31 декабря, В России первыми стали в 15:00 мск жители Чукотки и Камчатки.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что празднование Нового года в России прошло без серьезных происшествий.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом.