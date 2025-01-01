Более 20 человек пострадали при инциденте с фейерверком на Гавайях

На Гавайях 22 человека получили травмы в результате инцидента с фейерверком

При инциденте с фейерверком на Гавайях пострадали более 20 человек, пишет местная газета The Hawaii News Now.

По данным служб неотложной помощи Гонолулу, инцидент произошел в районе Солт-Лейк. По меньшей мере 22 человека пострадали, еще двое получили несовместимые с жизнью травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб, власти попросили местных жителей избегать посещения указанного района.

В ночь с 31 декабря на 1 января на всей территории России отмечали Новый год. Однако не для всех праздник был радостным. Традиционно в новогоднюю ночь активно работают экстренные службы, поскольку пьяные драки и пожары из-за фейерверков случаются достаточно часто. «Газета.Ru» собрала основные происшествия, которые омрачили праздник некоторым россиянам. Среди них тоже оказались инциденты с фейерверками, а также рейды и происшествие с котом в игровом автомате.

Ранее очевидец рассказал о загоревшейся в Подмосковье машине с салютом.