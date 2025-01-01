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Завершился переход на оказание медпомощи россиянам по клиническим рекомендациям

В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
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Syda Productions/Shutterstock/FOTODOM

В России 1 января завершился процесс перехода на оказание медицинской помощи гражданам в соответствии с клиническими рекомендациями. Об этом сообщает ТАСС.

Этот процесс был начат в 2018 году внесением статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан». Согласно инициативе, медпомощь россиянам (кроме случаев клинической апробации) с 2024 года должна быть обеспечена в соответствии с клиническими рекомендациями.

В декабре 2023 года были приняты поправки в закон, в связи с чем процесс затянулся до января 2025 года.

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что до конца текущего года на официальном сайте Минздрава появятся 560 клинических рекомендаций.

Чиновник отметил, что ведомство поддерживает возможность для медиков отклоняться от рекомендаций, если этого потребует ситуация. В этих целях были созданы консилиумы.

По словам Камкина, обязательными к выполнению являются рекомендации, которые определены критериями качества.

Ранее в РФ утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год.

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