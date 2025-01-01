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В Москве в новогоднюю ночь родились 60 детей

В Москве и Подмосковье в новогоднюю ночь родились 85 детей
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Shutterstock

В ночь на 1 января 2025 года в роддомах Москвы появились на свет 60 детей — 28 мальчиков и 32 девочки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Первым в наступившем году, в 00:09, в роддоме №1 при ГКБ им. Ф.И. Иноземцева родился мальчик весом 3380 грамм.

В Московской области в новогоднюю ночь родились 25 детей: 11 девочек и 14 мальчиков. Первым появился на свет мальчик в 00:10. Это произошло в роддоме Воскресенска, уточнили в региональном минздраве.

До этого сообщалось, что в связи с увеличением минимального размера оплаты труда материнский капитал с 1 февраля 2025 года вырастет на 7,3%: на первого ребенка — до 676 398 рублей, на второго и следующих детей — до 893 835 рублей.

Минимальное пособие по беременности и родам увеличится до 103 285 рублей, максимальное — до 794 355 рублей за 140 дней. Также повысятся пособия для малообеспеченных семей: на ребенка до 17 лет — от 8600 рублей в месяц, беременным — от 9660, на ребенка до трех лет — 17 201 рубль.

Ранее россиянам напомнили, что изменится в их жизни с 1 января.

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