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Суд в Москве рассмотрит иск Муратова, оспаривающего статус иноагента

В Москве суд рассмотрит иск журналиста Муратова по оспариванию статуса иноагента

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Максим Блинов/РИА Новости

Во вторник, 21 ноября, Московский суд Замоскворецкого района рассмотрит иск главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом), признанного иноагентом, против Министерства юстиции. Источник в суде сообщил РИА Новости о назначении заседания на 21 ноября в 14:00.

По информации ведомства, Муратов обвиняется в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, а также использовании иностранных платформ для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике Российской Федерации.

Ранее Басманный суд Москвы лишил лицензии печатную версию «Новой газеты» и издательский дом «Новая рассказ-газета», а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, требующего закрыть сайт «Новой газеты».

Минюст России внес Муратова в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Тогда же список иноагентов также пополнился восемью людьми и одной организацией. В их числе оказались обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Оксана Баршева (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом), более известная как Ксения Ларина, чеченский историк Майрбек Вачагаев (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и ведущий информационной службы на канале «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Денис Катаев (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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