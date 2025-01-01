Захарова заявила о безразличии россиян к проявлениям русофобии

Захарова: россиянам стало безразлично, что о них думают за рубежом

Россиянам стало безразлично, что о них думают за границей. Проявления русофобии больше не вызывают у них никакого интереса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного», — сыронизировала дипломат.

Захарова подчеркнула, что сейчас россияне больше думают о том, что испытывает их собственная страна, у России есть более приоритетные цели.

28 декабря стало известно, что русофобия и ксенофобия внесены в стратегию противодействия экстремизму в России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путина.

В документе ксенофобия определяется как проявление ненависти или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей. Русофобия — как предвзятое, враждебное отношение к гражданам РФ, русскому языку и культуре.

Ранее Путин заявил, что западные государства объявили войну русскому миру.