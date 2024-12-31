В Южной Корее высказались о «твердой конструкции» в конце ВПП в аэропорту Муан

ТАСС: конструкция в аэропорту Муан находилась на допустимом расстоянии от ВПП

Конструкция в виде земляного холма на бетонном фундаменте, в которую врезался потерпевший крушение в южнокорейском аэропорту Муан лайнер, стояла на допустимом расстоянии от конца взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом заявил директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Республики Корея Чжу Чжон Ван, передает ТАСС.

«По международным стандартам [концевая полоса безопасности] должна быть как минимум 90 метров, рекомендуется 240 метров», — отметил чиновник.

Концевая полоса безопасности — это пространство в конце взлетно-посадочной полосы, которое оставляют на случай выкатывания воздушных судов. В аэропорту Муан ее длина составляет 199 метров, рассказали в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.

Самолет, принадлежавший компании Jeju Air и летевший из Бангкока, потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря. После приземления лайнер выкатился за пределы ВПП, после чего врезался в бетонное заграждение. В результате воздушное судно взорвалось и было почти полностью уничтожено.

Предварительно, причиной ЧП стал отказ системы шасси из-за столкновения самолета с птицами. Общественность, в свою очередь, начала требовать объяснений по поводу «твердой конструкции» в конце взлетно-посадочной полосы.

Всего на борту лайнера находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Среди пассажиров 173 человека были гражданами Республики Корея, и еще два — гражданами Таиланда. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти двух бортпроводников, во время крушения находившихся в хвостовой части лайнера.

Ранее в Южной Корее у еще одного самолета компании Jeju Air возникли проблемы с шасси.