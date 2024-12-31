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Установлено имя женщины, сожженной в метро Нью-Йорка мигрантом

В Нью-Йорке установили имя женщины, которую в метро сжег мигрант из Гватемалы
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NYPD

Американская полиция обнародовала имя женщины, которую нелегальный мигрант из Гватемалы сжег в метро Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал АВС.

Инцидент произошел еще 22 декабря на станции метро Кони-Айленд-Стиллвелл-авеню в Бруклине. Как сообщалось ранее, обвиняемый подошел в вагоне к женщине, когда она спала. Он поднес зажигалку к ее одежде и одеяло, которым она была обернута. Все это моментально вспыхнуло, никто не успел ей помочь.

Затем злоумышленник покинул вагон, но какое-то время оставался на платформе и наблюдал за происходящим. Очевидец записал на видео, как поджигатель сидит на скамейке в нескольких метрах от пожара.

Прибывшие на место спасатели увидели, как полностью охваченная пламенем женщина стоит в вагоне поезда. К тому моменту, как огонь потушили, она получила несовместимые с жизнью травмы, а поджигатель уже скрылся с места происшествия. Его заметили в другом поезде трое старшеклассников и позвонили в 911

Через несколько часов правоохранители арестовали поджигателя.

Только 31 декабря полиция объявила, что жертвой стала 61-летняя Дебрина Кавам, проживавшая в городе Томс-Ривер в штате Нью-Джерси. Другой информации пока на текущий момент нет.

Ранее в Ленобласти 87-летняя пенсионерка загорелась от газовой плиты.

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