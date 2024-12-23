Молдавию предупредили о риске остаться без электричества в новогодние праздники

Политолог Денисов: Молдавия и Приднестровье останутся без света в Новый год

Жители Молдавии и Приднестровья, вероятно, останутся без электроэнергии в новогодние праздники. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, недавно в Кишиневе анонсировали увеличение тарифов на электроэнергию в три раза. На этом фоне представители Тирасполя заявили, что в таких условиях смогут нормально существовать не более двух месяцев. После этого вся полноценная деятельность в республике остановится.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза (ЕС) через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

В материале подчеркивается, что осенью Москва еще была готова использовать «Турецкий поток» в качестве альтернативы для экспорта газа в Приднестровье. Российская компания «Газпром» рассматривала возможность поставить Тирасполю около двух млрд кубометров топлива в год. Благодаря этому, республика могла бы снабжать электричеством и Молдавию.

Однако сначала Кишинев должен был приступить к погашению задолженности перед «Газпромом» на общую сумму $709 млн. Молдавские власти согласились перевести только $9 млн.

Комментируя ситуацию, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов выразил уверенность, что после прекращения поставок российского газа Молдавия и Приднестровье окажутся в чрезвычайно сложном положении. При этом перспективы Тирасполя еще более мрачные по сравнению с Кишиневом, так как последний может рассчитывать на помощь со стороны румынского руководства.

Приднестровье, в свою очередь, останется без транзита газа через территорию Украины. Также, по словам специалиста, вряд ли другие представители международного сообщества захотят иметь дело с республикой.

«Это означает полную катастрофу. То есть это остановка жизни, остановка всех предприятий. Приднестровская промышленность в принципе ориентирована на газовые поставки и без них не может функционировать», — резюмировал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать с Украиной транзит российского газа.