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В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле ВСУ

Гладков: Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ, есть пострадавший
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы региона, в результате атаки местный житель получил осколочное ранение ноги. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам врачей, состояние у пострадавшего удовлетворительное. После оказания медицинской помощи он будет отпущен домой на амбулаторное лечение.

В своем сообщении Гладков также рассказал, что в результате прилета снарядов в 13 частных домовладениях оказались выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Кроме того, осколками были посечены четыре легковых автомобиля, а в гаражном кооперативе в двух гаражах повреждены фасады, ворота и перебита линия электропередачи.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы и администрация работают на местах», — написал губернатор Белгородской области.

30 декабря Гладков сообщал, что украинские войска сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 раз беспилотниками и артснарядами. В Белгородском районе по нескольким поселками было выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью пяти беспилотников — четыре из них оказались сбиты.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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