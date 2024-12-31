В Петербурге курьер на велосипеде проскочил прямо перед поездом и попал на видео

В Петербурге курьер едва не пострадал, проехав прямо перед поездом

В Петербурге курьер едва не попал под поезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Удельная». На кадрах с места инцидента заметно, как доставщик на велосипеде движется к рельсам, в тот момент как вокруг слышен предупреждающий сигнал и крики окружающих. Несмотря на приближающийся поезд, курьер выехал на переезд и успел преодолеть его за секунду до того, как по нему прошел состав.

На кадрах также заметно, что до мужчины к рельсам подошла женщина, но она решила отойти от рельсов из-за криков людей вокруг.

До этого в Омской области 88-летняя пенсионерка оказалась под колесами поезда. Она шла по рельсам, но на перегоне станций Осолодино – Карасук не заметила состава.

Машинист обратил внимание на пешехода и экстренно затормозил, но все равно сбил женщину. Спасти ее не удалось.

Ранее в Ленобласти мужчина попал в реанимацию, не заметив электричку.