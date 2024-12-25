В Омской области грузовой поезд сбил пенсионерку, шедшую вдоль путей

В Омской области устанавливаются обстоятельства травмирования пожилой женщины на железной дороге, пенсионерка шла вдоль путей и оказалась под колесами поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел на перегоне станций Осолодино — Карасук, 88-летняя женщина шла вдоль железнодорожных путей и не заметила приближающийся поезд. Машинист, увидев женщину, применил экстренное торможение и подал специальный звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось. Спасти пенсионерку медики не смогли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Петербурге поезд сбил перебегавшего на красный сигнал мужчину.