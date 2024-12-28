В Ленобласти мужчина попал в реанимацию, не заметив электричку

«78.ru»: в Ленобласти мужчина попал под электричку и выжил

В Гатчинском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования мужчины электропоездом, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в двух километрах от платформы станции Вырица, местный житель не заметил приближавшуюся электричку и оказался под колесами состава. Пострадавший выжил, с многочисленными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Омской области грузовой поезд сбил пенсионерку, шедшую вдоль путей.