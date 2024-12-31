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Почти у 7 млн работающих пенсионеров вырастет пенсия в 2025 году

ГД: около 7 млн работающих пенсионеров коснется индексация пенсии в 2025 году
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Индексация страховых пенсий по старости в 2025 году затронет приблизительно 7 миллионов работающих пенсионеров. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Порядка 7 миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством», – сказала парламентарий, отметив, что многие из работающих пенсионеров, которым пенсия поступает на банковскую карту, уже до 28 декабря получили повышенную выплату за январь 2025 года.

Бессараб подчеркнула, что число получателей страховых пенсий в России составляет около 38 миллионов человек.

Также сегодня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что с начала 2025 года проиндексированные пенсии будут получать около 9 миллионов россиян. Нилов выразил уверенность в том, что правительство учтет разницу между прогнозируемой и фактической инфляцией при принятии решений о дальнейшей индексации пенсионных выплат.

Ранее в Херсонской области сообщили, что лицам без гражданства РФ перестанут выплачивать пенсии в регионе.

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