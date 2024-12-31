Украинские войска вновь ударили по больнице в Алешках, а также поразили здание в законсервированной школе в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице Алешек и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке», — написал чиновник.

По его словам, в результате удара по Алешкам ВСУ уничтожили машину скорой помощи, а в Новой Каховке из-за атаки украинской армии начался пожар в пустой школе, которая в итоге сгорела.

По предварительной информации, в ходе обстрелов никто не пострадал.

30 декабря кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск. В результате руководитель медицинского учреждения Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Его заместителя по лечебной работе Василия Борисова спасти не удалось.

Ранее Захарова назвала атаку ВСУ на больницу в Алешках агонией режима Зеленского.