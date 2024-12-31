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Украинские войска атаковали станцию скорой помощи в Алешках

Губернатор Сальдо: в Алешках из-за атаки ВСУ на больницу сгорел реанимобиль
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Телеграм-канал «Андрей Алексеенко»

Реанимобиль сгорел в результате обстрела станции скорой медицинской помощи в городе Алешки, расположенном в Херсонской области, со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в самом здании оказались выбиты окна и двери.

«Сгорел реанимобиль. К счастью, медики не пострадали», — говорится в заявлении.

Как отметил Сальдо, украинские солдаты хотят навредить жителям Херсонской области в преддверии Нового года. Для этого они целенаправленно наносят удары по мирному населению.

Также губернатор региона рассказал, что всего в 2024 году из-за атак со стороны ВСУ были повреждены свыше 500 гражданских объектов и пострадали 539 местных жителей. Из них 106 человек спасти не удалось.

30 декабря кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск. В результате руководитель медицинского учреждения Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения. Его заместителя по лечебной работе Василия Борисова спасти не удалось.

31 декабря глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о повторной атаке на больницу в Алешках. Удар был нанесен в темное время суток.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали атаку ВСУ на больницу в Алешках.

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