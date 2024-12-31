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Мужчины из Ленобласти устроили предновогоднюю стрельбу и закрылись от полиции в гараже

В Ленобласти трое мужчин устроили стрельбу в гаражах
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Ленобласти стрельба и попытка забаррикадироваться от полицейских закончилась для троих мужчин административными протоколами. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Отрадном, на улице Гагарина. В полицию обратились местные жители, которые услышали несколько хлопков в гаражном массиве. Приехавшие на место правоохранители заметили троих мужчин, которые закрылись в гараже и долгое время не выходили оттуда.

Дверь открыли только через час. Как рассказал один из забаррикадировавшихся, он стрелял в воздух из своего ружья.

Полицейские нашли на месте оружие, четыре гильзы, один патрон. После произошедшего всех троих мужчин направили в отделение полиции. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает «Фонтанка», один из задержанных является владельцем гаража. У правоохранителей ушел час на то, чтобы уговорить их выйти из помещения.

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