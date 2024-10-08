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Вооруженный косой россиянин избил жену и искусал полицейского

В Воронежской области мужчина с косой искусал полицейского

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Острогожском районе Воронежской области местный житель, избивший жену и укусивший полицейского, отделался штрафом. Об этом сообщает портал «Новости Воронежа».

58-летний россиянин поссорился со своей женой, соседи услышали шум и крики, вызвали полицию. Когда на место прибыл участковый, мужчина в его присутствии начал избивать жену. Женщина пригрозила дебоширу, что уйдет от него и стала собирать вещи.

Муж разозлился, взял косу из бочки с водой и пошел в сторону супруги. Участковые сказали ему остановиться, но он не отреагировал. Сотрудники МВД стали надевать на хозяина дома наручники, и тогда он укусил одного из них в предплечье. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, его обязали выплатить штраф 15 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы отбиться от нетрезвой женщины. Наряд полиции вызвали из-за конфликта соседей. Правоохранители приехали на место и обнаружили неадекватную и агрессивную женщину, читинка достала штыковую лопату и бросилась с нею на одного из полицейских.

Ранее россиянка вступилась за возлюбленного и покусала полицейского.

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