«Трубы текут, выключают свет»: жительница Одинцово пожаловалась на коммунальную катастрофу

В поселке Лесной городок в подмосковном Одинцово из-за капитального ремонта в жилом доме происходят перебои с водой, отоплением и электричеством. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Ольга. По ее словам, новые трубы «уже текут», а свет отключают каждый день.

«У нас в Лесном городке Одинцовского округа в доме на Фасадной улице, 14 затеяли капремонт. По документам выполнить работы должны были в октябре. С лета начались перебои с горячей водой, хотя было отключение на профилактику две недели, и все равно были потом аварии. Итог — все подвалы затопило. Краской красили в подвалах, запах шел жуткий в квартиры на первых этажах. А самое интересное — на встречу с подрядчиками, которые затеяли капремонт, выходили все жители, и половина были против. Но представитель сказал, что им все равно, что мы думаем. Освещение от датчика движения человека не работает совсем. Трубы в подвалах новые уже текут, а возле дома уже прорвало. Сейчас ноябрь, ремонт не завершили. Страдают пенсионеры и грудные дети. Каждый божий день выключают свет и отопление. Весь дом требует перерасчет, платим немалые суммы. Наш дом страдает от этого недоремонта», — сказала она.

На одном из объявлений, которые Ольга прислала «Газете.Ru», видно, что жителей дома предупреждают об отключении электричества в период с 21 по 29 ноября — на семь часов каждый день.

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