Житель Мордовии вызвал и избил полицейских

Житель Мордовии стал фигурантом уголовного дела за нападение на наряд полиции, правоохранителей дебошир вызвал сам. Об этом сообщает УМВД республики.

В сентябре 2024 года житель села Атюрьево обратился в полицию с просьбой прислать участкового для проверки его сообщения. Правоохранители, прибывшие на место, нашли звонившего пьяным, мужчина не смог объяснить, зачем ему потребовался участковый.

Его усадили в служебный автомобиль, где дебошир напал на одного из полицейских и ударил него несколько раз. Россиянина задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Стерлитамаке мужчина с ножом набросился на полицейских и ранил одного из них. Инцидент случился в одном из торговых центров, дебошир забрался на крышу здания и напал с ножом на стражей порядка. Сотрудникам пришлось применить табельное оружие.

Ранее россиянин напал на полицейских, которых вызвала жена, и стал фигурантом уголовного дела.