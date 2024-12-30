В Рязанской области сельчанин спас провалившегося под лед ребенка

В Александро-Невском районе двое подростков гуляли по льду реки, один из мальчиков провалился под тонкий лед. Об этом сообщает МЧС Рязанской области.

Инцидент произошел у поселка Каширин на реке Хупта. Двое школьников гуляли по берегу, один из них решил проверить лед на прочность и ушел под воду. Его приятель побежал в деревню и встретил по дороге местного жителя.

Мужчина сообщил о происшествии в экстренные службы и бросился на помощь. Он сумел достать 14-летнего подростка из воды, несовершеннолетний передан медикам и госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Петербурге мужчина спас провалившегося в полынью ребенка.