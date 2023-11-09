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Голый россиянин ворвался в магазин с ножами в руках и попал на видео

В Перми голый россиянин под наркотиками напугал продавщиц магазина

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МВД РФ по Пермскому краю

В Перми поймали мужчину, который голым разгуливал по магазину с ножами. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Когда местный житель ворвался в торговый зал, продавщицы испугались и бросились на улицу за помощью. Девушкам повезло, так как рядом находился полицейский, который не находился на службе. Правоохранителю удалось побеседовать с мужчиной и забрать ножи.

После этого на место прибыли полицейские. В беседе с ними россиянин заявил, что нашел чужую закладку. После употребления наркотиков он решил, что его преследуют. Магазин показался ему хорошим местом для того, чтобы спрятаться от неизвестных.

Ранее в Бразилии на свиноферме нашли бункер с семью тоннами наркотиков и оружием.

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