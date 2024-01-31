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Голый мужчина ворвался в магазин и украл одежду

Fox News: в США обнаженный мужчина ворвался в магазин и украл одежду

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Marion County Sheriff's Office

Во Флориде обнаженный мужчина бегал по дороге, а потом ворвался в комиссионный магазин при церкви и украл одежду. Об этом сообщает Fox News.

38-летний житель штата Флорида Майкл Коста бы задержан за кражу и неподобающее поведение. Обнаженный мужчина сначала бродил по дороге, пугая автомобилистов, а потом забежал в комиссионный магазин.

Продавец, увидев голого покупателя, предложила ему надеть шорты, тот в ответ схватил с прилавка несколько футболок и сбежал. Злоумышленника удалось задержать, как установили полицейские, он уже имел проблемы с законом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Омске мужчина устроил стриптиз перед зданием ФСБ и пошел под суд.

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