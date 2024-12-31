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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Новым годом и Рождеством

Мишустин направил патриарху Кириллу новогоднее поздравление
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава российского правительства Михаил Мишустин направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительную телеграмму в преддверии новогодних праздников. Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ.

«Ваше Святейшество! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. <...> Пусть наступающий 2025 год будет для вас успешным и благополучным. Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — говорится в обращении российского премьера.

Мишустин отметил, что минувший год доказал: российское общество способно «справляться с любыми вызовами» в условиях сплочения и взаимной поддержки.

До этого сообщалось, что Мишустин обменялся поздравлениями с премьером госсовета Китая Ли Цян. Отмечается, что премьер-министр РФ выразил намерение продолжать сотрудничество с Китаем на основе доверия и уверенность в том, что взаимодействие Пекина и Москвы выйдет на новый уровень с реализацией договоренностей между странами.

Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.

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