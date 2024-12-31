Правительства России и Китая поздравили друг друга с Новым годом

Глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер госсовета Китая Ли Цян обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение МИД КНР.

«Китай готов вместе с Россией, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, продвигать китайско-российские отношения и сотрудничество в различных областях на новый уровень», — говорится в заявлении.

Отмечается, что премьер-министр РФ выразил намерение продолжать сотрудничество с Китаем на основе доверия и уверенность в том, что взаимодействие Пекина и Москвы выйдет на новый уровень с реализацией договоренностей между странами.

30 декабря президент России Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина и некоторых других руководителей иностранных государств с наступающим Новым годом. При этом российский лидер не стал поздравлять глав недружественных РФ государств, включая президента США Джо Байдена.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Новым годом.