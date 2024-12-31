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В России снизилась заболеваемость ковидом за неделю

В России сообщили, что заболеваемость ковидом снизилась на 18,8% за неделю
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Depositphotos

Заболеваемость ковидом за неделю снизилась в России на 18,8%. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, число госпитализаций снизилось на 10,1%. Отмечается, что увеличение числа попаданий в больницу произошло в 32 субъектах страны. Всего за неделю выздоровели более 30 тыс. человек, у которых было диагностировано заболевание.

До этого заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что «легкий ковид» по симптомам может напоминать ОРВИ, пациенты могут жаловаться на небольшое повышение температуры тела, головную боль, ломоту и озноб. По ее словам, такая симптоматика характерна для многих вирусных заболеваний, включая грипп, риновирусы и другие.

Врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина до этого рассказала «Газете.Ru», что болезнь, которую в сети называют «легким ковидом», возникает резко и развивается стремительно. Начинается все с сильной слабости и ломоты в мышцах, затем накрывает головная боль, уточнила она.

Ранее вирусолог рассказала, чем грозит массовое заражение россиян «легким ковидом».

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