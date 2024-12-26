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Врач рассказала о симптомах «легкого ковида»

Врач Плоскирева: головная боль может быть симптомом «легкого ковида»
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«Легкий ковид» по симптомам может напоминать ОРВИ, пациенты могут жаловаться на небольшое повышение температуры тела, головную боль, ломоту и озноб. Об этом kp.ru рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Она уточнила, что такая симптоматика характерна для многих вирусных заболеваний, включая грипп, риновирусы и другие.

«Большинство острых респираторных инфекций начинаются с повышения температуры, появления слабости, головной боли. А вот катаральные явления (боль в горле, насморк) могут появиться позже. Чтобы точно сказать о природе инфекции, надо сдать тесты», — сказала Плоскирева.

По ее словам, пациенты могут столкнуться с тяжелыми последствиями, даже если легко перенесут коронавирус.

Врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина до этого рассказала «Газете.Ru», что болезнь, которую в сети называют «легким ковидом», возникает резко и развивается стремительно. Начинается все с сильной слабости и ломоты в мышцах, затем накрывает головная боль, уточнила она.

Ранее вирусолог рассказала, чем грозит массовое заражение россиян «легким ковидом».

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