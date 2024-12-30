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Сейф с деньгами и украшениями на 1,5 млн рублей похитили из коттеджа в Ленобласти

В Ленобласти неизвестные вынесли из коттеджа сейф с украшениями на 1,5 млн рублей
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Global Look Press

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный ограбил коттедж и вынес оттуда сейф с драгоценностями на общую сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает 47.news.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 46-летний мужчина, который сообщил, что в его коттедж в деревне Лиголамби в Колтушском поселении забрался неизвестный. Добычей вора стал сейф, в котором хранились пять золотых цепей, серьги, наборы украшений, коллекционная монета, обручальные кольца, около 500 тысяч рублей и две тысячи евро.

Владелец оценил ущерб в 1,5 млн рублей. Известно, что дом не был оборудован сигнализацией. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилая женщина была дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 миллионов рублей.

Ранее в Чите мужчина попытался ограбить трех женщин за 40 минут и попался.

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