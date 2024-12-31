С побережья Кубани собрали порядка 70 тыс. тонн загрязненного грунта

МЧС: почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани

Порядка 70 тыс. тонн загрязненного грунта собрали с побережья Кубани. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Обнаружены новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа «Высокий берег» до 22 причала. Очищены 7 километров береговой линии в Темрюкском районе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты работают на территории 63 километров береговой линии. По данным МЧС, в Крыму работает группа из 76 специалистов и 38 единиц техники. В ведомстве добавили, что за последние сутки случаев обнаружения нефтепродуктов не выявлено.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.