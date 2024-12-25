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Пьяный россиянин поссорился с сожительницей, облил ее бензином и поджег

В Амурской области мужчина поджег сожительницу и получил 18 лет колонии
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Амурской области огласили приговор местному жителю, который в порыве гнева облил бензином и поджег свою сожительницу, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в июне 2024 года житель села Винниково распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. Пара поссорилась, женщина заявила, что заберет детей и уйдет от мужчины. Пьяный обвиняемый воспринял угрозу серьезно, в порыве гнева он взял на веранде канистру с бензином, облил им женщину, которая продолжала его оскорблять, и поджег.

Испугавшись содеянного, он сбил пламя и вызвал скорую помощь. Пострадавшая получила ожоги 55% тела, спасти ее медики не смогли. Сиротами остались девять детей россиянки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен компенсировать моральный вред девяти детям женщины — по 800 тысяч рублей каждому.

Ранее пьяный житель Волгограда поджег соседку и получил срок.

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