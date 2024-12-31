В двух российских регионах отменили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской и Курской областях

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), введенную в Курской области, отменили спустя 11 часов. Об этом сообщил оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в заявлении.

Особый режим ввели на территории региона в 21:01 мск и отменили в 8:05 мск.

Кроме того, в 8:05 мск угрозу атаки дронов отменили в Воронежской области. Пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Александр Гусев.

Особый режим на территории Воронежской области действовал в течение семи часов, с 1:02 мск.

Утром 31 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за ночь российские системы противовоздушной обороны (БПЛА) сбили в регионах страны 68 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА — 25 — уничтожили в Брянской области.

В республике Крым и Краснодарском крае перехватили 17 и 11 дронов соответственно. Еще 10 летательных аппаратов ликвидировали в Смоленской области, два — в Тверской области и по одному — в Калужской и Ростовской областях.

Ранее украинский дрон атаковал нефтебазу в Смоленской области.