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В ЛНР подвели итоги развития системы ОМС в регионе в 2024 году

ТАСС: в 2024 году в систему ОМС были включены 77 медицинских учреждений в ЛНР
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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Около 80 медицинских учреждений в Луганской народной республике (ЛНР) в текущем году вошли в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал директор территориального фонда ОМС региона Алексей Рощин, пишет ТАСС.

«В 2024 году в систему обязательного медицинского страхования вошли 77 медицинских организаций, которые располагаются во всех муниципалитетах республики», — отметил он.

По словам Рощина, территориальная программа ОМС включает в себя оказание гражданам первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи. Еще она предполагает наблюдение женщин в период беременности, родов и после них, а также оказание населению специализированной медицинской помощи.

В то же время директор фонда обратил внимание, что психиатрическая и наркологическая помощь в территориальную программу ОМС не входят. То же касается лечения туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем.

«Медицинские организации республики оказывают помощь всем гражданам Российской Федерации», — подчеркнул Рощин.

Он добавил, что главы всех городов и районов ЛНР приняли активное участие в становлении системы ОМС на территории региона. Сейчас лидерами по числу выданных гражданам полисов обязательного медицинского страхования являются Луганск, Свердловск и Стаханов. При этом населенные пункты, недавно взятые под контроль российскими войсками, практически «не отстают».

Ранее правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2025 год.

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