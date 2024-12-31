Священник рассказал, зачем в Церкви два раза молятся на Новый год

Первозванский: молебен 31 декабря проводят, чтобы быть с людьми в важные моменты

В Церкви совершают молебен на Новый год, чтобы быть рядом с людьми в важные моменты их жизни. Об этом РИА Новости сообщил протоиерей Максим Первозванский.

Он объяснил, что новогодний молебен — это служба, где верующие благодарят Бога за благодеяния прошедшего года и просят благословения на следующий год. Обычно она проходит вечером 31 декабря, а патриарх Кирилл совершает молебен в храме Христа Спасителя.

Существуют два «Новых года»: светский и церковный. Церковь проводит молебен на светский Новый год, поскольку это важно для людей. Отец Максим отметил, что храмы также ведут учет по гражданскому календарю и традиция служить молебен на Новый год существует с дореволюционных времен.

Молебен, как правило, проводится 31 декабря, но может быть и 1 января. Посещение храма в этот день не обязательно, но рекомендуется, так как верующие каются в грехах, благодарят Бога и просят о помощи в будущем.

Кроме того, Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и закончится 6 января. В этот период мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса и молочных продуктов, а в последние дни перед Рождеством пост становится более строгим. Духовенство рекомендует уточнять индивидуальные условия поста в беседе со священником.

Ранее священнослужитель раскрыл отношение церкви к загадыванию желаний на Новый год.