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Священнослужитель раскрыл отношение церкви к загадыванию желаний на Новый год

Иеромонах Феодорит: загадывание желаний в Новый год и Рождество – это грех
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Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь и в Рождество имеет языческие корни и с точки зрения православного христианства греховна, заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). Вместо этого лучше сходить в храм на новогодний молебен и помолиться за благополучие в грядущем году, посоветовал он в беседе с Общественной службой новостей.

«С точки зрения православного христианства, [загадывание желаний] — это суеверие, которое никакого отношения к Церкви не имеет», — подчеркнул иеромонах Феодорит, добавив, что в язычестве это приравнивалось к гаданиям.

В целом загадывание желаний не так страшно, если это делается в формате шутки или игры. А вот если относиться к этому серьезно и пытаться связать эту практику с религиозными традициями, это уже означает отказ от христианской веры, заявил священнослужитель.

«Насколько я помню, у мусульман и иудеев такого тоже нет. Ни одна религия не предполагает гаданий, это всегда считается, в общем-то, греховным занятием», — подчеркнул он.

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